به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پس از تساوی یک - یک پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر کشور گفت: بازی خیلی مهمی برای ما بود چون ۲ بازی قبل نتوانستیم گل بزنیم و امتیازی کسب کنیم. فشار روی بازیکنان فولاد خیلی زیاد بود و فکر می‌کنم نیمه اول هم تحت تأثیر بودیم.

وی افزود: در نیمه اول هر دو تیم از شرایط راضی نبودند و اشتباهات زیادی در زمانی که مالک توپ بودند داشتند و بازی بسکتبالی و انتقالی شده بود. نیمه اول گلی دریافت کردیم که شبیه گل دیدار با ملوان بود. اما در نیمه دوم با ذهنیت بهتر و شجاعانه‌تری بازی خودمان را انجام دادیم که مبتنی بر حفظ توپ، پاس دادن و بازی سازی از عقب بود.

او درباره عملکرد وحید امیری افزود: اولین بازی اش را با پیراهن فولاد انجام داد و مقابل تیم سابقش هم بود که شرایط سختی برای یک بازیکن محسوب می‌شود.