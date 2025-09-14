جدول قطعی برق اردبیل امروزیکشنبه ۲۳شهریور ۱۴۰۴ + ساعات خاموشی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق این استان جدول احتمالی خاموشیهای برق اردبیل را برای امروز _ یک شنبه بیست و سوم شهریور_ منتشر کرد.
با توجه به کمبود سوخت برای تولید برق نیروگاهها در کشور و اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت درباره اعمال خاموشی منظم بهجای مازوتسوزی و جلوگیری از ناترازی انرژی، شاهد خاموشیهای برنامهریزی شده خواهیم بود.
این برنامه بین ساعت ۸:۵۰ صبح تا ۲۳:۱۰ خواهد بود و توزیع خاموشیها بهصورت برنامهریزی شده و منظم انجام میشود
