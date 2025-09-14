  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۲

جدول قطعی برق اردبیل امروزیکشنبه ۲۳شهریور ۱۴۰۴ + ساعات خاموشی

جدول قطعی برق اردبیل امروزیکشنبه ۲۳شهریور ۱۴۰۴ + ساعات خاموشی

اردبیل- شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با انتشار اطلاعیه‌ای، جدول قطعی برق اردبیل امروز، یک شنبه بیست و سوم شهریور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق این استان جدول احتمالی خاموشی‌های برق اردبیل را برای امروز _ یک شنبه بیست و سوم شهریور_ منتشر کرد.

با توجه به کمبود سوخت برای تولید برق نیروگاه‌ها در کشور و اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اعمال خاموشی منظم به‌جای مازوت‌سوزی و جلوگیری از ناترازی انرژی، شاهد خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خواهیم بود.

این برنامه بین ساعت ۸:۵۰ صبح تا ۲۳:۱۰ خواهد بود و توزیع خاموشی‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی شده و منظم انجام می‌شود

برای دانلود جدول pdf قطعی برق اردبیل اینجا کلیک کنید.

کد خبر 6588551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها