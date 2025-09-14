https://mehrnews.com/x392bv ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰ کد خبر 6588759 استانها قزوین استانها قزوین ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰ جدول خاموشی برق استان قزوین قزوین- برنامه خاموشی برق استان قزوین در روز یکشنبه اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، برنامه خاموشی برق استان قزوین برای امروز یکشنبه اعلام شد. کد خبر 6588759 کپی شد مطالب مرتبط جدول زمان بندی قطعی برق شهر کرمان در روز یکشنبه ۲۳ شهریور خاموشیها اصفهان را زمینگیر کرد؛ تاثیر تاترازی بر صنایع جدول قطعی برق اردبیل امروزیکشنبه ۲۳شهریور ۱۴۰۴ + ساعات خاموشی برچسبها خاموشی برق قزوین ناترازی برق
