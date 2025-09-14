به گزارش خبرگزاری مهر، جلال عرب خردمند از شروع برگزاری سلسله نشستهای پایش وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: نتایج این پایشها به عنوان مبنای تصمیمگیریهای آتی در حوزه مدیریت منابع انسانی و بهبود نظام اداری استان یزد مورد استفاده قرار میگیرد.
وی در ادامه گفت: در مرحله اول این نشستها، ۱۲ دستگاه اجرایی استان حضور دارند و توسط نمایندگانی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد پایش خواهند شد.
وی هدف از برگزاری این نشستها را بررسی وضعیت نیروی انسانی و سایر شاخصهای مرتبط با آن از جمله مغایرتهای آماری نیروی انسانی دستگاه، میزان تصدی پستهای سازمانی، پیشبینی خروج نیروی انسانی در سالهای آتی و وضعیت پستهای حاکمیتی و تخصصی دستگاههای اجرایی استان عنوان کرد.
معاونت سازمان مدیریت استان افزود: در این جلسات همچنین سایر شاخصها نظیر میزان برون سپاری وظایف و کاهش تصدیگری به منظورکوچک سازی و کاهش نیروی انسانی، تکالیف دستگاه بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و برنامه تحول اداری دولت چهاردهم در حوزه منابع انسانی، توجه به افزایش بهرهوری و کارایی و نیز ارتباط نیروی انسانی با تحقق مأموریتهای دستگاه در استان، مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته وی، پیشبینی نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه از دیگر مباحث مورد توجه در این جلسات است به طوری که نیاز دستگاه به نیروی انسانی در قالب انواع اشکال استخدامی بررسی میشود.
عرب خردمند در پایان بیان کرد: نتایج این پایشها بعنوان مبنای تصمیم گیریهای آتی در حوزه مدیریت منابع انسانی و بهبود نظام اداری استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نظر شما