معرفی داور اولین بازی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، با اعلام AFC تیم داوری مصاف با الوصل امارات و استقلال به شرح زیر اعلام شد:
* مسئول برگزاری بازی: عبدالحمید عبدالغفور از مالدیو
* ناظر داوری: سیرینیواسان سورش از هند
* داور وسط: گمینی نیون روبش از سریلانکا
* کمک داوران: دانیه گدارا هماتونگا و بودیکا کومارا آراچیگه از سریلانکا
* داور چهارم: ساماراتونگ مادوشانکا از سریلانکا
لازم به ذکر است که تیمهای استقلال ایران و الوصل امارات از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور رو در روی هم قرار میگیرند.
