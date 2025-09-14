  1. ورزش
معرفی داور اولین بازی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار تیم های استقلال ایران و الوصل امارات بر عهده «گمینی نیون روبش» از سریلانکا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، با اعلام AFC تیم داوری مصاف با الوصل امارات و استقلال به شرح زیر اعلام شد:

* مسئول برگزاری بازی: عبدالحمید عبدالغفور از مالدیو
* ناظر داوری: سیرینی‌واسان سورش از هند
* داور وسط: گمینی نیون روبش از سریلانکا
* کمک داوران: دانیه گدارا هماتونگا و بودیکا کومارا آراچیگه از سریلانکا
* داور چهارم: ساماراتونگ مادوشانکا از سریلانکا

لازم به ذکر است که تیم‌های استقلال ایران و الوصل امارات از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور رو در روی هم قرار می‌گیرند.

