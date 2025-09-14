معرفی داور اولین بازی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، با اعلام AFC تیم داوری مصاف با الوصل امارات و استقلال به شرح زیر اعلام شد:

* مسئول برگزاری بازی: عبدالحمید عبدالغفور از مالدیو

* ناظر داوری: سیرینی‌واسان سورش از هند

* داور وسط: گمینی نیون روبش از سریلانکا

* کمک داوران: دانیه گدارا هماتونگا و بودیکا کومارا آراچیگه از سریلانکا

* داور چهارم: ساماراتونگ مادوشانکا از سریلانکا

لازم به ذکر است که تیم‌های استقلال ایران و الوصل امارات از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور رو در روی هم قرار می‌گیرند.