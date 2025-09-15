نگاهی به الوصل امارات حریف استقلال در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در اولین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زعبیل شهر دبی و با قضاوت گمینی نیون روبش از سریلانکا به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. این مسابقه از اهمیت بالایی برخوردار است و استقلالیها امیدوارند با شروعی قدرتمند، روند موفقیت خود در رقابتهای آسیایی را آغاز کنند.
بر اساس لیست بازیکنان الوصل، این تیم از ۱۳ بازیکن غیراماراتی بهره میبرد. از جمله بازیکنان مشهور این تیم میتوان به فابیو لیما، مهاجم برزیلی اشاره کرد. همچنین سرجینیهو مهاجم کیپ وردی، با ارزش ۳.۵ میلیون یورو، گرانقیمتترین بازیکن الوصل به شمار میرود و یکی از خطرناکترین مهرههای این تیم در خط حمله محسوب میشود. علاوه بر این موارد میانگین سنی بازیکنان الوصل هم ۲۶ سال و ۲ ماه است و هدایت این تیم بر عهده لوئیز کاسترو مربی مشهور پرتغالی است.
الوصل در فصل جاری لیگ ادنوک امارات تاکنون سه بازی انجام داده است که حاصل آن یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست بوده و با ۴ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد. این تیم همچنین در لیگ کاپ امارات موفق شد تیم الظفره را در هر دو دیدار رفت و برگشت شکست دهد و به مرحله بعدی صعود کند.
در ترکیب الوصل ۶ بازیکن ملیپوش حضور دارند که به جز رناتو تاپیا هافبک پرویی، سایر ملیپوشان از کشور امارات هستند.
