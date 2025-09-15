به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در فصل جاری با وجود شروعی پرهیاهو و حضور چندین بازیکن جدید در خط حمله، همچنان در حسرت گلزنی مهاجمان نوک خود قرار دارد.

شاگردان ریکاردو ساپینتو در چهار مسابقه رسمی این فصل از جمله دیدار سوپرجام مقابل تراکتور که با شکست ۲ بر یک آبی‌پوشان همراه بود موفق شده‌اند در مجموع ۵ بار دروازه رقبا را باز کنند اما نکته قابل توجه اینجاست که سهم مهاجمان نوک استقلال از این آمار، صفر بوده و هیچ‌یک از مهاجمان تخصصی این تیم هنوز پای‌شان به گلزنی باز نشده است.

محمدرضا آزادی، داکنز نازون و سعید سحرخیزان سه مهاجم نوک استقلال در فصل جاری به شمار می‌روند. با این حال، آزادی با وجود فرصت‌هایی که در لیگ برتر به دست آورده، نتوانسته تأثیر مثبتی در خط حمله داشته باشد. نازون و سحرخیزان نیز تنها در زمینه پاس گل نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ سحرخیزان در دیدار با تراکتور در هفته نخست و نازون در بازی برابر ذوب‌آهن در هفته دوم موفق به ثبت پاس گل شدند.

آبی‌پوشان البته گزینه‌های دیگری هم برای پر کردن این خلأ دارند. محمدحسین اسلامی توانایی بازی در نوک خط حمله را دارد و می‌تواند یکی از مهره‌های مؤثر ساپینتو باشد البته که او در ترکیب استقلال در دیدارهای اخیر به عنوان وینگر به میدان رفته است. همچنین منیر الحدادی، مهاجم مراکشی - اسپانیایی که به تازگی به جمع استقلالی‌ها اضافه شده، قابلیت بازی در خط حمله مرکزی را دارد و می‌تواند برگ برنده کادر فنی در ادامه فصل باشد.

با توجه به اینکه استقلال در ۵ گل اخیر خود متکی به هافبک‌ها و بازیکنان کناری بوده است، ناکامی مهاجمان نوک این تیم در گلزنی می‌تواند به یک دغدغه جدی برای ساپینتو تبدیل شود؛ به ویژه در آستانه دیدار حساس مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ که نیاز به خط حمله‌ای زهردار بیش از پیش احساس می‌شود.