زمان بازگشت مدافع مصدوم استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف، مدافع وسط تیم فوتبال استقلال پس از مصدومیت در اردوی پیشفصل این تیم در ترکیه، حالا در اردوی تیم ملی ازبکستان به صورت انفرادی تمرین میکند.
این بازیکن که در هفتههای اخیر به دلیل آسیبدیدگی از میادین دور بوده، روند بهبودی خود را پشت سر میگذارد و پیشبینی میشود که حدود ۱۵ روز دیگر آماده بازگشت به تمرینات گروهی و حضور در مسابقات شود.
آشورماتوف با تلاش برای بازگشت سریع به آمادگی کامل، نقش کلیدی خود در خط دفاع استقلال را هدفگذاری کرده و هواداران منتظر بازگشت او به میدان هستند.
با بازگشت آشورماتوف به میادین او همراه با عارف آقاسی دو بازیکن استقلال در قلب خط دفاعی این تیم خواهند بود.
