لزوم انجام یک اقدام فوری در ترکیب استقلال؛ ناامیدی از خارجی مشهور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ برتر، در دیداری خانگی به مصاف استقلال خوزستان رفت. با وجود حضور بازیکنان خارجی در ترکیب استقلال، انتظار می‌رفت شاگردان ساپینتو بر بازی مسلط باشند و میزبان خود را شکست دهند اما آبی‌پوشان تهرانی با نتیجه یک بر صفر مغلوب شدند و اولین شکست فصل خود را تجربه کردند.

اکنون استقلالی‌ها تمرکز خود را معطوف به اولین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الوصل امارات کرده‌اند. این مسابقه از حساسیت بالایی برخوردار است و پیروزی در آن می‌تواند گام مهمی برای آبی‌ها در مسیر موفقیت آسیایی باشد.

داوود مهابادی، کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد شاگردان ریکاردو ساپینتو در بازی با استقلال خوزستان اظهار داشت: در مجموع، عملکرد دو تیم در نیمه اول خوب و بازی درگیرانه‌ای را شاهد بودیم و هر دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل کردند. به ویژه استقلال خوزستان دو موقعیت خیلی خوب ایجاد کرد که می‌توانست گل دوم استقلال را به همراه داشته باشد که البته این تیم به گل دوم دست یافت اما داور خطا گرفت و این تصمیم درست بود.

او ادامه داد: استقلال در فاز حمله کمی سردرگم بود و ساختار دفاعی تیم نیز به خوبی عمل نمی‌کرد. در ترکیب تیم تغییرات زیادی صورت گرفته بود و چهار یا پنج بازیکن جدید وارد زمین شدند، به همین دلیل انسجام لازم در تیم جوان، جنگنده و جسور دیده نمی‌شد و استقلال در نیمه اول کمترین فرصت را داشت. با تغییراتی که استقلال در نیمه دوم انجام داد، تیم کمی بر جریان بازی مسلط شد و فرصت‌هایی برای گلزنی داشت. با این حال، نکته جالب برای من این بود که استقلال چرا از ابتدا از بازیکنان اصلی که در اختیار دارد استفاده نکرد. تغییرات گسترده باعث می‌شود تیم دیرتر به هماهنگی کامل برسد.

مهابادی در ادامه درباره عملکرد بازیکنان خارجی افزود: من دو بازیکن خارجی، آسانی و منیر الحدادی، را خوب دیدم. اما موسی جنپو اصلاً آماده نیست و باید تمرینات بیشتری را انجام دهد و در مدت زمانی هم در درون زمین حضور داشت نتوانست کار خاصی را انجام دهد و عملکرد بدی داشت.

وی درباره دیدار پیش روی استقلال مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ تصریح کرد: استقلال هنوز به هماهنگی کامل نرسیده است. ضدحملات تیم در هنگام از دست دادن توپ، عملکرد مناسبی ندارد و این فرصت را به حریف می‌دهد تا گل ایجاد کند. همچنین خط دفاعی استقلال سرعت عمل لازم را ندارد و این می‌تواند باعث شود تیم به راحتی گل دریافت کند. مشکل دیگر، عدم استفاده کافی از موقعیت‌هاست؛ استقلال در خط حمله یک مهاجم ثابت ندارد و این ضعف باید سریعاً برطرف شود.

مهابادی در پایان تأکید کرد: به نظر من، برای رسیدن به عملکرد مطلوب، باید نفرات اصلی تیم در ترکیب حضور داشته باشند و تغییرات کمتر صورت بگیرد تا تیم شکل اصلی خود را پیدا کند. این دو موضوع، یعنی استفاده از نفرات اصلی و کاهش تغییرات، باید هرچه سریع‌تر حل شود.