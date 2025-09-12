به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر از امروز جمعه با انجام ۴ دیدار انجام خواهد شد که در یکی از مهم‌ترین دیدارهای آینده هفته استقلال خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف هم می‌روند. در هفته سوم لیگ برتر تمامی بازی‌ها با حضور سیستم کمک داور ویدئویی برگزار خواهد شد.

تراکتور - آلومینیوم؛ ساعت: ۱۸

در اولین بازی این هفته دو تیمی رو در روی هم قرار می‌گیرند که فصل بیست و پنجم را ناامیدکننده آغاز کرده‌اند به طوری که تراکتور از دو بازی خود یک امتیاز کسب کرده و آلومینیوم هم هر دو دیدار خود را با شکست پشت سر گذاشته است.

در ۱۰ دیدار گذشته رو در روی دو تیم، ۵ پیروزی از آن تراکتور بوده و سه بار هم آلومینیوم موفق به کسب سه امتیاز شده و دو بازی هم لازم نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

مارکو یوهانسون دروازه‌بان جدید و سوئدی تراکتور در این بازی می‌تواند برای اولین بار با پیراهن این تیم وارد میدان شود.

این بازی با قضاوت سید رضا مهدوی و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف هم می‌روند.

خیبر - فجر سپاسی؛ ساعت: ۱۹

تیم فوتبال خیبر که با هدایت سید مهدی رحمتی توانسته هر دو دیدار ابتدایی خود در فصل جدید را با پیروزی پشت سر بگذارد به دنبال کسب سومین پیروزی خود در لیگ بیست و پنجم است. تیم فجر سپاسی که لیگ برتر را با امتیاز منفی ۳ آغاز کرده توانست در هفته اول پرسپولیس را در تهران متوقف کند و در هفته دوم مقابل گل گهر به پیروزی دست یابد.

شاگردان پیروز قربانی که عنوان قهرمانی در فصل گذشته لیگ دسته اول را به دست آورده‌اند به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی خود در لیگ برتر هستند.

این دو تیم سابقه ۶ بار رو در رویی در لیگ دسته اول را داشته‌اند که دو پیروزی از آن خیبر و یک بار هم فجر سپاسی طعم پیروزی را چشیده و سه بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

این بازی با قضاوت پیام حیدری و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

گل گهر - سپاهان؛ ساعت: ۲۰

در یکی از بازی‌های مهم این هفته دو تیم گل گهر و سپاهان با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان رو در روی هم قرار می‌گیرند. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان برای این بازی نفراتی چون محمد کریمی و سیدحسین حسینی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و محمدرضا اخباری برای اولین بار در درون چهارچوب دروازه زردپوشان خواهد ایستاد.

در ۱۰ بازی گذشته رو در روی دو تیم ۵ بازی با پیروزی سپاهان همراه بوده و سه بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته و دو دیدار هم با برتری گل گهر به پایان رسیده است.

هر دو تیم تجربه شکست در لیگ بیست‌وپنجم را داشته‌اند اما سپاهان هنوز با نویدکیا نتوانسته با پیروزی دست یابد و برای کسب سه امتیاز سپاهانی‌ها کار سختی را در سیرجان خواهند داشت. این بازی از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.

رویارویی سیاوش یزدانی مدافع فصل گذشته سپاهان و حال حاضر گل گهر مقابل هم تیمی‌های سابق خود یکی از نکات این بازی است.

استقلال خوزستان - استقلال؛ ساعت: ۲۰

تیم فوتبال استقلال خوزستان برای اولین بار در فصل جاری و در استانی به جز تهران میزبان دیدارهای خانگی خود است و آبی‌پوشان اهوازی در ورزشگاه شهدای فولاد از هم نام تهرانی خود میزبانی خواهند کرد.

استقلال خوزستان به دلیل کسب نکردن جواز ملی فصل جدید را با کسب سه امتیاز منفی آغاز کرده است و شاگردان امیر خلیفه اصل دو دیدار ابتدایی خود را با نتیجه تساوی به پایان رسانده‌اند.

در طرف مقابل استقلال تهران با هدایت ریکاردو ساپینتو در هفته اول موفق به شکست تراکتور قهرمان فصل گذشته در تبریز شد و در هفته دوم با نتیجه تساوی پر گل ۳ بر ۳ مقابل ذوب‌آهن متوقف شد.

آبی‌های تهران با اینکه در شروع فصل نقل‌وانتقالاتی عملکرد خوبی نداشتند اما موفق شدند با جذب بازیکنان نامدار خارجی رضایت هواداران را کسب کنند. منیر الحدادی وینگر - مهاجم مراکشی - اسپانیایی جدیدترین خرید استقلال است که سابقه بازی در بارسلونا را دارد و در صورت صلاحدید کادرفنی در بازی امروز می‌تواند برای آبی‌ها به میدان برود.

استقلال در این دیدار عارف غلامی و رستم آشورماتوف را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و سایر بازیکنان در اختیار کادرفنی هستند.

این بازی از ساعت ۲۰ و با قضاوت حسن آکادمی در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم می‌روند.

برنامه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریور

* تراکتور - آلومینیوم؛ ساعت: ۱۸

* خیبر - فجر سپاسی؛ ساعت: ۱۹

* گل گهر - سپاهان؛ ساعت: ۲۰

* استقلال خوزستان - استقلال؛ ساعت: ۲۰

شنبه ۲۲ شهریور

* شمس آذر - پیکان؛ ساعت: ۱۸

* چادرملو - ملوان؛ ساعت: ۱۸

* ذوب‌آهن - مس رفسنجان؛ ساعت: ۱۸

* پرسپولیس - فولاد؛ ساعت: ۱۹