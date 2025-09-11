  1. هنر
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۲۷

درگذشت ناگهانی داور جشنواره موسیقی جوان

سید علاالدین یاسینی پیشکسوت دف‌نوازی کردستان و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، ساعت پایانی روز بیستم شهریور در سن ۵۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، منصور مرادی، نوازنده دف کردستان ضمن تأیید این خبر گفت: متأسفانه لحظاتی قبل خبردار شدیم که استاد سیدعلاالدین یاسینی به علت حمله قلبی در بیمارستان بیجار درگذشت.

وی ادامه داد: طی هماهنگی با شهرداری سنندج، پیکر استاد به این شهر منتقل و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می‌شود که جزییات بیشتر در خصوص زمان مراسم تشییع پیکر استاد یاسینی متعاقباً اعلام خواهد شد.

یاسینی متولد ۱۳۴۶ و از شاگردان برجسته استاد خلیفه کریم صفوتی و فرزند استاد صدیق یاسینی از دف نوازان مطرح کردستانی بود.

تسلط کامل به مقام‌های خانقاهی و مولودی خوانی در کنار آموزش افتخاری هنر دف نوازی به علاقه‌مندان تا امروز زمینه حضور صدها نفر نوازنده دف را به عرصه موسیقی فراهم آورده است.

برگزاری ده‌ها برنامه دف‌نوازی در داخل و خارج از کشور، بخشی از فعالیت‌های این هنرمند و استاد توانمند کردستانی بوده است.

داوری در دو دوره جشنواره دف نوای رحمت، جشنواره ملی موسیقی جوان و … از دیگر فعالیت‌های هنری استاد یاسینی است.

یاسینی روز جمعه گذشته ۱۴ شهریورماه به عنوان داور موسیقی ساز دف کردستان در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان حضور داشته است.

