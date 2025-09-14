به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در تشریح آخرین وضعیت پروژه احداث زباله‌سوز پایتخت اظهار کرد: اسناد مربوط به این پروژه نهایی شده و در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد.

وی در توضیح روند پیشبرد پروژه تصریح کرد: برای بخش مالی چند مسیر موازی را دنبال می‌کنیم. همچنین همراه‌سازی و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط ازجمله سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های مسئول که باید در زمینه صدور مجوزها همکاری لازم را داشته باشند، در دستور کار قرار دارد.

گودرزی ادامه داد: در کنار این اقدامات، مذاکرات با شرکت‌هایی که قرار است تجهیزات لازم را تأمین کنند نیز در حال انجام است و موضوع توافق و تفاهم نهایی با این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت‌های صورت‌گرفته، امیدوارم بتوانیم مرحله تعیین پیمانکار را در پاییز امسال به سرانجام برسانیم.