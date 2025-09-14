رشد ۱۸ درصدی تخلیه و ۲۸ درصدی خروج کالاهای اساسی از بندر امام

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بندر امام خمینی (ره) گفت: بندر امام خمینی بهعنوان بزرگترین درگاه ورود کالاهای اساسی کشور، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی دارد و امروز خوشبختانه ذخایر استراتژیک در این بندر در شرایط مطلوبی قرار دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره عملکرد تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از ابتدای امسال افزود: تاکنون بیش از هشت میلیون تن کالای اساسی از کشتیها در بندر امام تخلیه شده که ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
وی ادامه داد: همچنین ۸.۳ میلیون تن کالای اساسی از این بندر به مقاصد مصرف در کشور منتقل شده که ۲۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
گرایلو این عملکرد را نشاندهنده اهتمام دستگاههای اجرایی و اداره کل بنادر خوزستان در تسریع روند خروج و توزیع کالاهای اساسی به مقاصد مصرف دانست.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان نهادهای مرتبط گفت: پیشرفتهای بهدستآمده در زمینه ترخیص، تخلیه و خروج کالاهای اساسی نتیجه تعامل مؤثر دستگاههای متولی زنجیره تأمین کالا است. برای حفظ و تقویت این روند رو به رشد، استمرار حمایتها و پشتیبانیهای لازم از سوی دستگاههای اجرایی و سیاستگذاران ضروری است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در بخش دیگری از این گفتوگو به اهداف بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بندر امام اشاره کرد و گفت: اعضای این کمیسیون به همراه مقامات دستگاههای اجرایی و متولی تأمین کالاهای اساسی به بندر امام آمدند تا از نزدیک روند واردات، ذخیرهسازی و ترخیص این کالاها را بررسی کرده و با صاحبان کالا دیدار و گفتوگو کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تأکید کرد: در این بازدید علاوه بر بررسی فرآیند واردات و ترخیص کالاهای اساسی از انبارهای بزرگ نگهداری کالاهای اساسی نیز بازدید شد تا وضعیت ذخیرهسازی و استانداردهای موجود ارزیابی شود. چنین تعاملاتی میان مجلس، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی میتواند به بهبود سیاستها و تسهیل فرآیندهای تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور کمک کند.
