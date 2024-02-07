وجود ۷ بندر با ظرفیت اسمی بالای ۷۰ میلیون تن در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری ضمن تبریک دهه فجر، اظهار کرد: اداره کل دریانوردی خوزستان تعداد هفت بندر تجاری با ظرفیت اسمی بالای ۷۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری در سال، تحت مدیریت خود دارد. بندر امام در منطقه ویژه اقتصادی، بزرگترین بندر آن است که به عنوان وسیع‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کل کشور شناخته شده است.

مدیرکل بنادر دریانوردی خوزستان گفت: بندر امام در سال دارای ظرفیت ۶۰ میلیون تن است، بندر خرمشهر ظرفیت حدود ۱۰ میلیون تن دارد و بندرهای آبادان، اروندکنار، چوئبده، شادگان و سجافی ظرفیت‌های اسمی یک میلیون تا ۱۰۰ هزار تن در سال دارند.

وی افزود: بندرهای آبادان، اروندکنار، چوئبده، شادگان و سجافی جزو بنادری هستند که نقش سازمان بنادر در خصوص آنها تنها ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بوده اما بندر امام به دلیل اینکه بندر کانونی تأمین کالای اساسی کشور است و بیش از ۶۰ درصد کالای اساسی مورد نیاز از طریق بندر امام وارد و در کل کشور توزیع می‌شود، برای کشور بسیار مهم و استراتژیک محسوب می‌شود.

مدیرکل بنادر دریانوردی خوزستان عنوان کرد: عملکرد بندر امام تا به امروز بالغ بر ۳۹ میلیون تن بوده و تا پایان سال به حدود ۴۳ میلیون خواهد رسید که نسبت به سال گذشته، رشد حداقل ۱۰ درصدی را به همراه خواهد داشت؛ موضوع شاخص در سال جاری این بوده که نسبت به استفاده از فرصت جذب کالای ترانزیتی در محموله‌های نفتی اقدام کرده و بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محموله نفتی ترانزیتی را از طریق بندر امام جذب کرده‌ایم که رشد بیش از ۲۰۰ درصدی داشته‌ایم.

گرایلو گفت: همچنین در حوزه مواد معدنی توفیق بسیار خوبی حاصل شده و در حال حاضر عملکرد ما تقریباً به ۶ میلیون تن رسیده و در حوزه کالای اساسی نیز بیش از ۱۱.۵ میلیون تن است.

وی تصریح کرد: رویکرد خود را به این سو سوق داده‌ایم که بتوانیم پایانه‌های استاندارد و مکانیزه بندری را در بندر امام ایجاد کنیم و در این زمینه توفیق خوبی حاصل شد و در این خصوص در هفته دولت شاهد افتتاح و بهره‌برداری یکی از ترمینال‌های مکانیزه غلات با ظرفیت سه میلیون تن در سال بودیم. همچنین چندین طرح مشابه ترمینال غلات در برنامه داریم که ظرفیت ۱۲ میلیون تن به صورت ترمینال مکانیزه غلات ایجاد خواهد شد.

مدیرکل بنادر دریانوردی خوزستان با اعلام اینکه بندر امام جذابیت خوبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد، عنوان کرد: ترمینال‌های غلاتی که گفته شد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد می‌شود، امسال نیز قرارداد ایجاد ترمینال مکانیزه مواد معدنی را داریم که با جذب و سرمایه‌گذاری داخلی است.

گرایلو ادامه داد: اکنون حداقل ۳۵۰ هزار تن از مخازن نفتی در بندر امام وجود دارد که قطعاً با انعقاد قراردادهایی که امسال داشته و خواهیم داشت، این ظرفیت‌ها به ۴۵۰ هزار تن هم خواهد رسید.

همه بنادر تجاری خوزستان طرح جامع بازرگانی دارند

وی تصریح کرد: ایجاد یکی از شهرهای لجستیکی کشور در بندر امام یکی از برنامه‌های ما است و این مستلزم این است که نقش بندر صرفاً از تخلیه و بارگیری فراتر رود و ما در حال حرکت به سمتی هستیم که بندر نسل سوم شویم و کارخانه‌هایی را در منطقه ویژه دایر کنیم که مواد معدنی را از طریق دریا وارد کنند تا به یک محصول تبدیل شود که این محصول می‌تواند هم در بازار داخلی استفاده و هم صادرات شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم گفت: در بندر امام در حوزه سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی داشته‌ایم، همچنین حدود هفت هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی سازمان را برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در بندر امام استفاده کرده‌ایم.

گرایلو اظهار کرد: تقاطع غیر همسطح یکی از پروژه‌هایی است که بسیار دنبال می‌کنیم تا ترافیک کامیون‌های در حال تردد به بندر امام را به طور مستقیم به آزادراه اهواز به بندر امام منتقل کند و این ترافیکی را که بعضی از ساعت‌های روز برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کند، رفع کنیم؛ ایجاد جاده کمربندی یکی از پروژه‌های خوبی بوده که اجرا شده و تکمیل خواهد شد، البته بخشی از این پروژه در حال استفاده است و با بودجه‌هایی که در اختیار بنده قرار گرفته روشنایی آن ایجاد و تأمین خواهد شد که این خود نوعی از پروژه‌های در قالب مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی در خصوص رسوب کالاها در بنادر خوزستان عنوان کرد: رسوب کالاها صرفاً به سازمان بنادر و دریانوردی یا اداره کل بنادر بر نمی‌گردد چرا که نقش بنادر بر این است که یک کشتی ایمن پهلوگیری کند و اگر بار دارد، تخلیه انجام دهد و در انبارهای استاندارد تخلیه و نگهداری کنند تا فرایند ترخیص و خروج کالا توسط صاحب کالا از طریق گمرک صورت گیرد یا اینکه اگر کشتی عملیات بارگیری داشته باشد، باید به طور ایمن بارگیری را انجام دهیم، کشتی را جداسازی و ایمن کنیم تا به بندر مقصد خود برود.

مدیر کل بنادر دریانوردی خوزستان ادامه داد: زمانی که عملکرد ما در بخش کالای اساسی حدود ۱۱.۵ میلیون تن است و خروج کالا از بندر حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، اختلاف حدود ۷۰۰ هزار تن عادی و طبیعی است، بنابراین در سال جاری چیزی تحت عنوان کالای فساد پذیر وجود نداشته به گونه‌ای که حتی در انبارها و سیلوهای بندر امام ظرفیت خالی هم وجود داشته است.

گرایلو با اعلام اینکه همه بنادر تجاری خوزستان طرح جامع بازرگانی دارند، عنوان کرد: همه پروژه‌هایی که اجرا می‌کنیم برابر طرح جامع بازرگانی است که با در نظر گرفتن وضعیت حمل و نقل در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جنوب و در شمال با کشورهای حاشیه دریای خزر است؛ بنابراین اینگونه نیست که سازمان بنادر در مطالعات خود به محیط پیرامونش هرگز توجه نکند، هرچند همه کشورهای ساحلی تلاش خود را می‌کنند تا از سواحل خود بهترین بهره را داشته باشند و هر کشوری برابر با برنامه‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی می‌کند.