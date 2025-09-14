  1. سیاست
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

بیانیه شورای امنیت ملی در مورد توافق میان وزارت خارجه و آژانس هسته‌ای

بیانیه شورای امنیت ملی در مورد توافق میان وزارت خارجه و آژانس هسته‌ای

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مورد ترتیبات امضا شده میان وزیر محترم خارجه و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد نحوه تعامل فی ما بین ایران و آژانس، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مورد ترتیبات امضا شده میان عباس عراقچی وزیر محترم خارجه و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد نحوه تعامل فی ما بین ایران و آژانس، بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بیانیه دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی

در مورد ترتیبات امضا شده میان وزیر محترم خارجه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نحوه‌ی تعامل فی ما بین ایران و آژانس در شرایط جدید (بعد از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران)، نکات زیر را به اطلاع می‌رساند:

۱- متن این ترتیبات در کمیته‌ی هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.

۲- کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذی‌ربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل نموده است.

۳- در مورد تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده:

اولاً؛ پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، ایران صرفاً گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می‌کند.

ثانیاً؛ در مرحله‌ی بعد، روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد.

۴- در صورت اتخاذ هر گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.

