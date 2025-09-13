  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

توصیه عراقچی به سه کشور اروپایی؛ استفاده کنی همه چیز از دستت رفته!

توصیه عراقچی به سه کشور اروپایی؛ استفاده کنی همه چیز از دستت رفته!

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه اجتماعی خود در توصیه ای به سه کشور اروپایی نوشت: استفاده کنی همه چیز از دستت رفته!

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه اجتماعی خود در توصیه‌ای به سه کشور اروپایی نوشت: استفاده کنی همه چیز از دستت رفته!

وی افزود: مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعال‌کردن سازوکار «اسنپ‌بک» ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت «استفاده نکنی از دستت رفته» اینجا کارآیی ندارد.

عراقچی اشاره داشت: تعبیر دقیق‌تر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که «استفاده کنی از دستت رفته» و شاید بهتر باشد بگوییم: «استفاده کنی همه چیز از دستت رفته.»

کد خبر 6588481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها