توصیه عراقچی به سه کشور اروپایی؛ استفاده کنی همه چیز از دستت رفته!

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه اجتماعی خود در توصیه‌ای به سه کشور اروپایی نوشت: استفاده کنی همه چیز از دستت رفته!

وی افزود: مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعال‌کردن سازوکار «اسنپ‌بک» ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت «استفاده نکنی از دستت رفته» اینجا کارآیی ندارد.

عراقچی اشاره داشت: تعبیر دقیق‌تر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که «استفاده کنی از دستت رفته» و شاید بهتر باشد بگوییم: «استفاده کنی همه چیز از دستت رفته.»