عزیمت وزیر امور خارجه به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یک‌شنبه برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شد.



اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی-عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار می‌شود و مقدمه نشست سران اسلامی-عربی است که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است.



مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت خواهد کرد.