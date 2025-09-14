گزارش عراقچی از سفر به قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در اینستاگرام خود گزارشی از مذاکرات و توافق در قاهره منتشر کرد و نوشت: روز سهشنبه (۱۸ شهریور) در قاهره، با آقایان عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دیدار و مذاکره داشتم.
وی افزود: در جریان این سفر، متن تفاهمنامه در خصوص نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی به امضا رسید.
عراقچی گفت: مذاکرات ایران با آژانس، در چارچوب شرایط جدید، مدتی است که بر اساس سیاستهای عالی کشور آغاز شده و به نقطهای رسیده بود که نیازمند مذاکرات در سطوح بالا برای نهاییسازی توافق بود. با پیشنهاد وزیر خارجه مصر، این جلسه در قاهره و در مسیر دیدار اینجانب از تونس، برگزار شد.
نظر شما