۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

فعالیت صنعتی در استان سمنان منطبق با ضوابط زیست محیطی باشد

سمنان- معاون استاندار سمنان با بیان اینکه تحقق توسعه پایدار در گرو انجام فعالیت‌های صنعتی منطبق با ضوابط زیست محیطی است، از بررسی ۱۵پرونده مرتبط با واحدهای صنعتی در کمیسیون هوای پاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی باید توأم با رعایت ضوابط زیست محیطی باشد، ابراز داشت: از این رو با واحدهای آلاینده برخورد و تذکرات لازم به آنها داده می‌شود.

وی با بیان اینکه برای حفظ چرخه تولید و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی نیازمند محیط زیست هستیم، افزود: قطعاً ضرر و زیان ناشی از آلودگی زیست محیطی به هیچ عنوان قابل جبران نیست.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان از بررسی ۱۵ پرونده مرتبط با واحدهای صنعتی سمنان در کمیسیون هوای پاک خبر داد و ابراز داشت: در بررسی پرونده‌ها اجرای دقیق قانون هوای پاک ضروری است.

ایلیات با تاکید بر اینکه تحقق توسعه پایدار در گرو انجام فعالیت‌های صنعتی منطبق با ضوابط زیست محیطی است، تصریح کرد: در این راستا واحدهای متخلف در صورت عدم رعایت آن پلمب خواهند شد.

وی با بیان اینکه انطباق با ضوابط و الزامات زیست محیطی واحدهای صنعتی لازم الاجرا است، افزود: هدف از تاکید بر این اصل حفظ سلامت شهروندان است.

