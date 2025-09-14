به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران با هدایت سروه ضرغامیان، مربی توانمند کردستانی، برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B راهی کشور مالزی شده است.

در نخستین دیدار از این مسابقات که روز شنبه ۲۲ شهریور برگزار شد، ملی‌پوشان ایران مقابل تیم هند به میدان رفتند و با نتیجه نزدیک ۷۰ بر ۶۷ مغلوب شدند.

تیم ملی ایران عصر یکشنبه دومین دیدار خود را برابر تیم ملی ساموا برگزار خواهد کرد.

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B از ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه با حضور هشت تیم آسیایی در شهر سرمبان مالزی در حال برگزاری است و تیم قهرمان، سهمیه صعود به دیویژن A این رقابت‌ها را برای سال ۲۰۲۷ کسب خواهد کرد.

گفتنی است، تیم ملی بسکتبال دختران ایران در مردادماه امسال با قهرمانی در مسابقات غرب آسیا به میزبانی لبنان، جواز حضور در این دوره از مسابقات آسیایی را کسب کرده بود.