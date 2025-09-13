شکست تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران در اولین دیدار کاپ آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران امروز (شنبه ۲۲ شهریور) نخستین دیدار خود در رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا که در مالزی جریان دارد را برابر هند برگزار کرد. در این دیدار، ملی پوشان ایران با نتیجه ۷۰ به ۶۷ متحمل شکست شدند.

آنها در کوارتر دوم و سوم به ترتیب با نتایج ۱۹ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۸ صاحب برتری شدند اما نتیجه کوارترهای اول و چهار را ۲۱ به ۱۴ و ۲۰ به ۱۳ واگذار کردند.

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران با قهرمانی در غرب آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا شد. تیم کشورمان در گروه A این مسابقات قرار دارد. گروهی که علاوه بر هند، تیم های ازبکستان و ساموا هم در آن قرار دارند.

در جریان رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا، تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران روز یکشنبه به مصاف ساموا می رود و روز دوشنبه هم با ازبکستان دیدار خواهد داشت.

رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران که از امروز با حضور ۸ تیم در سرمبان مالزی آغاز شدتا ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.