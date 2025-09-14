پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان نیر ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

به گزارش خبرنگار مهر، حامید کیخسروی ظهر شنبه در بازدید از پروژه مسکن ملی اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان نیر به مساحت هفت هزار و ۲۱۰ مترمربع درحال احداث است و مساحت مفید هر واحد مسکونی نیز به صورت میانگین ۹۰ مترمربع است.



وی افزود: پروژه ۶۰ واحدی نهضت ملی مسکن این شهرستان در سه بلوک اجرایی می‌شود که دارای ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و امسال تحویل متقاضیان می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: پروژه: عملیات نازک کاری واحدهای داخلی این پروژه درحال اتمام و نمای بیرونی این پروژه نیز به صورت ترکیبی از سنگ تراورتن و سیمان شسته است.

کیخسروی خاطرنشان کرد: وام بانکی این پروژه ۵۵۰ میلیون تومان است که احتمال افزایش به ۶۵۰ میلیون تومان وجود دارد.