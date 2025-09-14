به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی، مبنی بر تغییرات به شرح زیر، متقاضیان واجد شرایط پذیرش میتوانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در این اطلاعیه، تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
تغییرات رشتهمحلها: این رشتهمحلها حذف شدند
|نام مرکز آموزش علمی-کاربردی محل تحصیل / توضیحات
|مرکز آموزش علمی- کاربردی گروه صنعتی گلرنگ
|ردیف
|زیرگروه
|نام رشتهگرایش
|کد رشتهمحل
|۱
|۱۰۱
|کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
|۱۰۰۰۵
|۲
|۱۰۸
|کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
|۱۰۶۸۴
|۳
|۱۱۲
|کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی - شویندهها، آرایشی و بهداشتی
|۱۰۸۰۷
|۴
|۳۰۶
|کاردانی حرفهای مدیریت - لجستیک و زنجیره تامین
|۱۱۴۶۲
|۵
|۳۰۸
|کاردانی حرفهای مدیریت کسب و کار
|۱۱۸۲۶
|۶
|۳۰۸
|کاردانی حرفهای حسابداری امور مالی
|۱۱۶۱۸
|۷
|۴۰۱
|کاردانی حرفهای روابط عمومی
|۱۲۰۸۶
