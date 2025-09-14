به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.

با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی، مبنی بر تغییرات به شرح زیر، متقاضیان واجد شرایط پذیرش می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در این اطلاعیه، تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

تغییرات رشته‌محل‌ها: این رشته‌محل‌ها حذف شدند