۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

اصلاحیه پذیرش دوره‌های کارشناسی نظام آموزش علمی کاربردی ۱۴۰۴ اعلام شد

اصلاحیه دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی، مبنی بر تغییرات به شرح زیر، متقاضیان واجد شرایط پذیرش می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در این اطلاعیه، تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

تغییرات رشته‌محل‌ها: این رشته‌محل‌ها حذف شدند

نام مرکز آموزش علمی-کاربردی محل تحصیل / توضیحات

مرکز آموزش علمی- کاربردی گروه صنعتی گلرنگ
ردیف زیرگروه نام رشته‌گرایش کد رشته‌محل
۱ ۶۰۹ مهندسی فناوری صنایع شیمیایی ۲۰۵۲۲
۲ ۶۱۸ مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) ۲۰۵۹۸
۳ ۸۰۲ کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار ۲۱۰۵۹
۴ ۸۰۲ کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی ۲۱۱۲۲
۵ ۸۰۲ کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی ۲۰۸۴۵
۶ ۸۱۰ کارشناسی حرفه‌ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین - گرایش بازرگانی ۲۱۶۰۱

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.

