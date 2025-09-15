به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی، مبنی بر تغییرات به شرح زیر، متقاضیان واجد شرایط پذیرش می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در این اطلاعیه، تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

تغییرات رشته‌محل‌ها: این رشته‌محل‌ها حذف شدند نام مرکز آموزش علمی-کاربردی محل تحصیل / توضیحات مرکز آموزش علمی- کاربردی گروه صنعتی گلرنگ ردیف زیرگروه نام رشته‌گرایش کد رشته‌محل ۱ ۶۰۹ مهندسی فناوری صنایع شیمیایی ۲۰۵۲۲ ۲ ۶۱۸ مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) ۲۰۵۹۸ ۳ ۸۰۲ کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار ۲۱۰۵۹ ۴ ۸۰۲ کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی ۲۱۱۲۲ ۵ ۸۰۲ کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی ۲۰۸۴۵ ۶ ۸۱۰ کارشناسی حرفه‌ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین - گرایش بازرگانی ۲۱۶۰۱ مهلت ثبت نام و انتخاب رشته تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.