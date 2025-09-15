به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی، مبنی بر تغییرات به شرح زیر، متقاضیان واجد شرایط پذیرش میتوانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در این اطلاعیه، تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
تغییرات رشتهمحلها: این رشتهمحلها حذف شدند
|
نام مرکز آموزش علمی-کاربردی محل تحصیل / توضیحات
مرکز آموزش علمی- کاربردی گروه صنعتی گلرنگ
|ردیف
|زیرگروه
|نام رشتهگرایش
|کد رشتهمحل
|۱
|۶۰۹
|مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
|۲۰۵۲۲
|۲
|۶۱۸
|مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)
|۲۰۵۹۸
|۳
|۸۰۲
|کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار
|۲۱۰۵۹
|۴
|۸۰۲
|کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار اینترنتی
|۲۱۱۲۲
|۵
|۸۰۲
|کارشناسی حرفهای حسابداری امور مالی
|۲۰۸۴۵
|۶
|۸۱۰
|کارشناسی حرفهای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین - گرایش بازرگانی
|۲۱۶۰۱
مهلت ثبت نام و انتخاب رشته تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.
نظر شما