به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز یکشنبه در نشست مشترک فرمانداران و مدیران اجرایی استان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس نه‌تنها یک جنگ بلکه ایستادگی ملت ایران بر پایه مکتب جهاد و شهادت برای حفظ نظام، ولایت و امنیت مرزی بود که تهدید دشمن را به فرصتی تاریخی تبدیل کرد.

وی افزود: رشادت نیروهای سپاه، بسیج، ارتش و مردم، حماسه‌ای بی‌نظیر آفرید و مانع از دست رفتن حتی یک وجب از خاک ایران شد. این روحیه مقاومت در جنگ دوازده روزه اخیر نیز با شکست گنبد آهنین رژیم صهیونیستی، درس بزرگی به دشمن داد.

موالی‌زاده با استناد به اسناد تاریخی بیان کرد: صدام از سال ۱۳۵۶ قصد حمله به ایران را داشت، اما اراده ملت و هدایت‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، توهمات دشمنان را ناکام گذاشت.

وی تأکید کرد: تاریخ دفاع مقدس سرمایه‌ای هویت‌ساز است که باید از تحریف آن جلوگیری شود.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش خوزستان به عنوان سنگر مقاومت، افزود: ماندگاری نظام جمهوری اسلامی در گرو حفظ ارزش‌های دفاع مقدس است و پرچم ایران تا ظهور حضرت مهدی (عج) برافراشته خواهد ماند.