استاندار خوزستان:طراحی استکباربرای جدا کردن خوزستان ازایران ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالی زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش طلایه داران امید و مقاومت و گرامیداشت ۲۴ هزار شهید خوزستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده اما همواره آماده دفاع جانانه از کیان خود است، افزود: دفاع مقدس به سند هویت ملت ایران و نماد ایستادگی در برابر تجاوز تبدیل شد.
موالیزاده با اشاره به «تقسیمکار نانوشته» بین رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی و آمریکا و متحدانش در بخشهای سیاسی و اقتصادی، تصریح کرد: ملت ایران در ۴۷ سال گذشته با تکیه بر مکتب جهاد و شهادت روی پای خود ایستاده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در تاریخ معاصر به ایران حمله شد اما حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد؛ این دستاورد حاصل ایستادگی رزمندگان و هدایتهای امام خمینی (ره) بود که ایران را در سطح جهانی صاحب حقانیت کرد.
وی تأکید کرد: امروز دو مکتب در برابر هم قرار دارند؛ یکی مکتب اطاعت کورکورانه و دیگری مکتب آزادی و حریت انسانها به تأسی از اباعبدالله الحسین (ع) که اکثریت مردم جهان به آن گرایش دارند.
موالیزاده با تجلیل از صبر خانوادههای شهدا گفت: خون شهدا اثرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود را در مسیر پیروزی جبهه حق خواهد گذاشت و آینده از آن حقطلبان است.
استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: «خوزستان قهرمان» به عنوان پایتخت دفاع مقدس همچنان ایستاده و ضمن خدمترسانی، در مسیر آرمانهای شهیدان با هوشیاری و آمادگی کامل حرکت خواهد کرد.
