استاندار خوزستان:طراحی استکباربرای جدا کردن خوزستان ازایران ناکام ماند

اهواز – استاندار خوزستان گفت: تجاوز رژیم بعث عراق با هدف جدا کردن خوزستان از ایران و برچیدن نظام جمهوری اسلامی طراحی شده بود اما با ایستادگی جانانه مردم به رهبری امام راحل(ره) ناکام ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالی زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش طلایه داران امید و مقاومت و گرامیداشت ۲۴ هزار شهید خوزستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده اما همواره آماده دفاع جانانه از کیان خود است، افزود: دفاع مقدس به سند هویت ملت ایران و نماد ایستادگی در برابر تجاوز تبدیل شد.

موالی‌زاده با اشاره به «تقسیم‌کار نانوشته» بین رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی و آمریکا و متحدانش در بخش‌های سیاسی و اقتصادی، تصریح کرد: ملت ایران در ۴۷ سال گذشته با تکیه بر مکتب جهاد و شهادت روی پای خود ایستاده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در تاریخ معاصر به ایران حمله شد اما حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد؛ این دستاورد حاصل ایستادگی رزمندگان و هدایت‌های امام خمینی (ره) بود که ایران را در سطح جهانی صاحب حقانیت کرد.

وی تأکید کرد: امروز دو مکتب در برابر هم قرار دارند؛ یکی مکتب اطاعت کورکورانه و دیگری مکتب آزادی و حریت انسان‌ها به تأسی از اباعبدالله الحسین (ع) که اکثریت مردم جهان به آن گرایش دارند.

موالی‌زاده با تجلیل از صبر خانواده‌های شهدا گفت: خون شهدا اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود را در مسیر پیروزی جبهه حق خواهد گذاشت و آینده از آن حق‌طلبان است.

استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: «خوزستان قهرمان» به عنوان پایتخت دفاع مقدس همچنان ایستاده و ضمن خدمت‌رسانی، در مسیر آرمان‌های شهیدان با هوشیاری و آمادگی کامل حرکت خواهد کرد.

