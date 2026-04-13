۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

موالی‌زاده: اقتدار ایران اسلامی بار دیگر در گستره جهانی رونمایی شد

اهواز - استاندار خوزستان با اشاره به حمله موشکی دشمن به انبار ماشین‌آلات شرکت آب و فاضلاب تأکید کرد: ایران امروز با اقتدار بیشتری در عرصه جهانی حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از انبار بمباران شده شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این مرکز محل نگهداری ماشین‌آلات شرکت آب و فاضلاب استان از جمله لودر، بولدوزر و کامیون بود که برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گرفت و هیچ‌گونه تجهیزات نظامی در آن وجود نداشت.

وی افزود: دشمن زبون که به شدت دچار استیصال شده است از اهداف نظامی فراتر رفته و اقدام به حمله به مراکز غیرنظامی می‌کند. جنگ قواعدی دارد اما دشمن تعهدی به حقوق انسان‌ها و غیرنظامیان نشان نمی‌دهد و از ارتکاب جنایت ابایی ندارد.

موالی‌زاده تصریح کرد: دلیل این‌گونه حملات، شکست دشمن در جبهه‌های نظامی و مردمی است. امروز دست برتر با جمهوری اسلامی ایران است و این جنگ تحمیلی منجر به رونمایی دوباره از اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در گستره جهانی شد.

استاندار خوزستان با تأکید بر تفاوت ایران امروز با دوران پیش از جنگ، اظهار کرد: امروز ایران دست برتر را در منطقه و جهان دارد. دشمنان تصور می‌کردند با حمله به مراکز نظامی و برهم زدن ارتباط مردم و نظام، می‌توانند مردم را دلسرد کنند و سیطره خود را بر تنگه هرمز و منطقه افزایش دهند، اما نتایج کاملاً معکوس گرفتند.

وی ادامه داد: دشمنان در هیچ‌کدام از اهداف خود موفق نبودند و اقدامات آن‌ها منجر به انسجام و یکپارچگی بیشتر مردم و مسئولان شد. در حال حاضر مدیریت تنگه هرمز در اختیار ماست، هیمنه آمریکا در هم شکسته شده و رژیم غاصب صهیونیستی نیز بیش از پیش ضعیف شده و در مسیر انحطاط و فروپاشی قرار گرفته است.

