استاندار خوزستان: دفاع چند لایه در مرزها برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان اظهار کرد: از تلاش و ایستادگی تمامی مسئولان از جمله معاونان، فرمانداران، مدیران کل و اصحاب رسانه که پا به پای مجموعه مدیریت استان فعالیت کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: ما امروز در موقعیتی بسیار حساس قرار داریم. ایستادگی نیروهای مسلح و حضور مردم در میدان، همراه با گشوده شدن دو جبهه توسط ایران اسلامی، به فضل الهی موجب برتری کشور در شرایط کنونی شده است و چنین جایگاهی در تاریخ انقلاب کم‌نظیر بوده است.

استاندار خوزستان توضیح داد: اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا باعث شد جلوه‌ای تازه از اقتدار، همبستگی و روحیه انقلابی مردم ایران نمایان شود و بسیاری از مفاهیمی که برای دنیا ناشناخته بود، همچون انقلاب اسلامی، ولایت، شهادت و ارتباط امت با امام، دوباره بازتاب یابد.

موالی‌زاده یادآور شد: مفاهیم متعالی همچون شهادت در منطق مادی قابل درک نیست، همانگونه که واقعه کربلا با وجود ظاهر محدود خود، به پدیده‌ای جهانی تبدیل شد. این دستاوردها با هزینه و فداکاری‌های فراوان حاصل شده و باید قدردان آن بود.

وی بیان کرد: در بازدید ۱۲ ساعته از نوار مرزی، روحیه بالای نیروهای سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، سربازان گمنام امام زمان (عج) و مرزبانان کاملاً مشهود بود و چندین لایه دفاعی در مرزها فعال است.

استاندار خوزستان گفت: با توجه به تهدیدات مطرح‌شده از سوی آمریکا، فرمانداران به‌عنوان رؤسای شورای تأمین شهرستان‌ها باید هوشیاری کامل داشته باشند. آمادگی همه‌جانبه در استان برقرار است و مراقبت از مراکز حیاتی از جمله پالایشگاه‌ها، کشتی‌ها و مناطق مسکونی ضروری است.

وی درباره انتخابات پیش‌رو افزود: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر یازدهم اردیبهشت وجود دارد اما اگر تصمیم بر تعویق گرفته شود، استان متناسب با تصمیم جدید عمل خواهد کرد. در صورت تعویق، فرصت بیشتری برای تکمیل آموزش‌ها فراهم می‌شود.

موالی‌زاده گفت: تاکنون دو نفر برای انتخابات خبرگان در استان ثبت‌نام کرده‌اند و آمادگی برگزاری انتخابات در ۸۹ شهر و دو هزار و ۳۱۲ حوزه انتخابیه وجود دارد. استقبال مردم در فرآیند ثبت‌نام نیز قابل توجه بوده و استان در رتبه‌های برتر کشور قرار گرفته است.

استاندار خوزستان توضیح داد: آمادگی برای برگزاری هر دو انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا در یازدهم اردیبهشت کامل است و حتی در صورت تعویق نیز این آمادگی حفظ خواهد شد. مردم خوزستان آگاه هستند و حضورشان در صحنه، چه در شرایط عادی و چه در زمان آتش‌بس، نشان‌دهنده شناخت دقیق آنان از شرایط و تهدیدات است.