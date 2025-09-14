به گزارش خبرنگار مهر، جشن «زانستی سقز» بهمنظور ارتقا روحیه امید و پیشرفت در میان مردم، دوشنبه ۲۴ شهریورماه در پارک مولوی کُرد برگزار میشود.
در این رویداد، برنامههای متنوعی نظیر نورافشانی، موسیقی، دفنوازی، مسابقات هنری و ورزشی، نمایش و اهدای جوایز به برندگان در نظر گرفته شده است.
همچنین از جامعه آموزشی و تربیتی این شهر تجلیل به عمل خواهد آمد و برگزارکنندگان از عموم شهروندان دعوت میکنند تا در این جشن شاد و مفرح به همراه خانواده حضور یابند و از برنامههای آن لذت ببرند.
جشن فرهنگی و هنری «زانستی سقز» به مناسبت گرامیداشت پیشرفتهای علمی و اجتماعی با شعار «طلوع امید و پیشرفت» از ساعت ۴:۳۰ عصر آغاز میشود.
نظر شما