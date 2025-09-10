نوید سوزنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین جشنواره منطقه‌ای هلپرکی، رویدادی فرهنگی و هنری، در شهرستان سقز برگزار خواهد شد.

به گفته دبیر این جشنواره، این برنامه روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، در میدان نمایش پارک مولوی کورد سقز برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جشنواره، گروه‌های موسیقی از استان‌های مختلف کردستان حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: گروه‌های «سیروان» از ایلام، «روژ» از مرگور ارومیه، «دیلان» از ارومیه، «چالاک و کردستان» از بانه، «رندوله» از اشنویه، «تاوفگه» از سردشت، «هه‌تاو» از مهاباد و گروه‌های «هیما»، «هه‌وار» و «ژیله‌مو» از سقز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

سوزنی اضافه کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی و حفظ فرهنگ و هنر مردم کردستان است.