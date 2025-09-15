به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی مشترک با حضور حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی استان کردستان، فرزانه بهرامی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان و سید محسن حسینی رئیس انجمن اپتومتری کردستان، صبح دوشنبه تفاهم‌نامه ارتقای سلامت بینایی به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرح غربالگری سلامت بینایی ویژه کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های کم‌بضاعت در سطح استان اجرایی خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی کردستان در این نشست با اشاره به اهمیت سلامت بینایی در کیفیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر، گفت: این همکاری گامی مهم در راستای اجرای طرح ملی «سلام» و پوشش خدمات تخصصی به گروه‌های تحت حمایت سازمان است.

وی افزود: ارائه خدمات اپتومتری در قالب طرح غربالگری، می‌تواند در پیشگیری از بروز اختلالات بینایی و ارتقای سطح سلامت عمومی مؤثر واقع شود.

بر پایه این تفاهم‌نامه، خدمات تخصصی بینایی‌سنجی با بهره‌گیری از ظرفیت انجمن اپتومتری در مناطق کم‌برخوردار استان ارائه خواهد شد.