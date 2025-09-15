تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی برای احیای صنایع راکد روستاهای ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری شامگاه یکشنبه در نشستی با حضور بخشداران، شهرداران و دهیاران شهرستان بدره اعلام کرد که در بازدید دو روزهای که به همراه جمعی از مسئولان کشوری از حوزه جنوب استان انجام شد، بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان کمک نقدی و ماشینآلات برای شهرستانهای حوزه جنوب استان ایلام تخصیص یافته است.
وی بیان کرد: این کمکها در زمینههای عمران روستایی، دهیاریها، شهرداریها، جادههای بین روستاها، آب شرب روستایی و شهری و فاضلاب شهری بوده و به زودی به مناطق مربوطه تحویل داده خواهد شد.
بدری همچنین از اختصاص تسهیلات قرضالحسنه از ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای اشتغالزایی خرد و گروهی در روستاهای حوزه جنوب بدون محدودیت خبر داد که از طریق معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری پرداخت میشود. علاوه بر آن، تسهیلات کمبهره تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان برای احیای صنایع تولیدی راکد با نظر نماینده حوزه جنوب، معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران در نظر گرفته شده است
وی افزود: برای پروژههای حوزه راهداری نیز قیر رایگان بدون محدودیت از طریق سازمان راهداری کشور اختصاص یافته و برای ۱۲ شهر حوزه جنوب استان، ۳۰۰۰ تن قیر رایگان تخصیص داده شده که تا شش ماه آینده تحویل داده خواهد شد.
معاون سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور نیز اظهار داشت: با پیگیریهای نماینده پرتلاش حوزه جنوب استان ایلام، جلسات متعددی در چهار شهرستان این حوزه برگزار شده که منجر به تخصیص اعتبارات مناسب و قابل توجهی برای دهیاریهای منطقه شده است.
تسهیلات کمبهرهای تا پنج برابر بودجه دهیاریها
علی قربانی افزود: میزان اعتبارات تخصیصیافته در شش ماهه اول سال جاری، دو برابر کل اعتبارات سال ۱۴۰۳ بوده است و از محل اعتبارات سازمان، تا پایان سال به هر دهیاری علاوه بر اعتبارات سرانه، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان کمک اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین اعلام کرد: برای تمامی دهستانهایی که فاقد ماشینآلات آتشنشانی هستند، یک دستگاه ماشین آتشنشانی اختصاص داده خواهد شد و ۲۵ دستگاه خودرو حمل زباله برای دهیاریهای حوزه جنوب استان ایلام خریداری و در اختیار آنها قرار میگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: تسهیلات کمبهرهای تا پنج برابر بودجه دهیاریها و به صورت پنج ساله با ۶ ماه تا یک سال دوره تنفس و نرخ سود ۸ درصد به دهیاریها ارائه خواهد شد و برای طرحهای درآمدزا، به دهیاریهای حوزه جنوب استان ایلام بدون محدودیت کمک خواهیم کرد.
