سینماگران مازندران تقدیر شدند؛ تهیه ۳ راهبرد اعتلای هنر سینما

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از سینماگران مازندران شامگاه یکشنبه در تالار مرکزی ساری با اجرای «مسعود فروتن» هنرمند شناخته‌شده مازندرانی برگزار شد و طی آن از «صدف اسپهبدی» و «رضا عموزاد» دو بازیگر جوان سینما، «مجید قربانی آهودشتی» و «علی معصومی» فیلمسازان استان، «انوشه منادی» نویسنده برجسته بابلی، «سپنتا قاسم‌نژاد» هنرمند نوجوان در عرصه موسیقی فیلم و «علی‌اصغر عبدالحسینی» آپاراتچی باسابقه سینما جهان‌نمای چالوس با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.

این برنامه به همت شورای راهبردی سینمای مازندران، انجمن فیلمسازان شمال، انجمن صنفی تهیه‌کنندگان فیلم استان، انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر ساری) و با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار گردید.

سه راهبرد برای اعتلای سینمای مازندران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای ارتقای سینما در استان، گفت: نخستین اولویت ما تقویت آموزش‌های تخصصی در حوزه سینماست و در این مسیر در کنار هنرمندان خواهیم بود.

محمد محمدی افزود: سرانه فضای سینمایی در مازندران کافی نیست و استان از این نظر با کمبود جدی روبه‌روست، به همین منظور طرحی برای استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی انبوه‌سازان به منظور ایجاد سالن‌های سینما و فضاهای فرهنگی در دست اقدام داریم.

وی با بیان اینکه هنر باید در خدمت فرهنگ باشد، اظهار داشت: ساخت مستندهایی با محوریت فرهنگ بومی مازندران همچون آئین‌ها، زبان و معماری بومی از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری است تا میراث فرهنگی این دیار از فراموشی نجات یابد.

پیگیری دغدغه‌های هنرمندان در مجلس

در ادامه مراسم، علی کشوری نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی، از آمادگی برای حمایت قانونی و بودجه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان خبر داد.

وی با اشاره به سابقه فعالیتش در انجمن سینمای جوان ساری گفت: بودجه فرهنگی کشور به میزان لازم نیست و این ضعف باید جبران شود. تلاش خواهم کرد تا از ظرفیت‌های قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی برای تقویت حوزه سینما و هنر مازندران بهره گرفته شود.

همچنین میثم زندی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم سینما را عاملی برای تعامل و وفاق اجتماعی دانست و تصریح کرد: سینما پلی میان اندیشه و خیال است و باید به ظرفیت‌های آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی توجه بیشتری شود.