۱۲۱ شیء تاریخی در خراسان جنوبی مرمت و احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه حمزه صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها، از مرمت و تثبیت ۱۲۱ شیء تاریخی فلزی خبر داد و افزود: این اقدام برای حفاظت و آماده‌سازی برای نمایش عمومی انجام شده است.

وی افزود: این پروژه مرمتی با هزینه‌ای بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و با به‌کارگیری شیوه‌های علمی روی اشیایی که دچار آسیب‌های جدی شده بودند، انجام شده است.

بنا به گفته حمزه، بخش عمده‌ای از این آثار شامل اشیای مفرغی کشف‌شده از شهرستان خوسف هستند که شامل سنجاق سر، دستبند، آینه، قبه، تیغه و سرپیکان می‌شوند.

مدیر آزمایشگاه مرمت اشیای میراث فرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: در فرآیند مرمت این آثار، علاوه بر پاک‌سازی و تثبیت فیزیکی، اقدامات حفاظتی شامل مستندسازی دقیق، ثبت جزئیات آسیب‌ها و ایجاد شرایط نگهداری استاندارد نیز به طور کامل صورت گرفته است.

وی ادامه داد: ۱۶ شیء از مجموعه اشیای مفرغی خوسف به دلیل ارزش منحصر به فرد، پیش از این در فهرست آثار منقول ملی کشور به ثبت رسیده بودند.