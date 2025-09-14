رفع نواقص طرح گردشگری «مزار انجیری» قاین در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عباس‌زاده ظهر یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح گردشگری مزار انجیری در روستای روم از توابع شهرستان قاینات، از در دست احداث بودن هفت طرح گردشگری در این شهرستان خبر داد و افزود: این طرح‌ها طی سنوات گذشته بر اساس اعتبارات تخصیصی، پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات ادامه داد: طرح مزار انجیری به دلیل پیگیری‌های مستمر هیأت امنا، پیشرفت قابل قبولی داشته و با توجه به استقبال گردشگران، برای سال جاری اعتبار مناسبی در نظر گرفته خواهد شد.

وی به اقدامات فرهنگی و مهارت‌آموزی بنیاد توانمندسازی سپهر در این روستا اشاره کرد و گفت: بنیاد توانمندسازی سپهر در روستای روم اقدامات فرهنگی و مهارت آموزی متعددی اجرا کرده که آخرین آن برگزاری تور بازدید از برخی روستاهای شهرستان از جمله روستای روم بوده که بازخورد عالی داشته است.

در این نشست، اعضای هیأت امنا و مدیر بنیاد سپهر به بیان چالش‌های پیش‌روی این طرح از جمله نصب تابلوهای راهنما، تسطیح راه دسترسی، تأمین روشنایی، نصب دوربین امنیتی و کمبود سرویس بهداشتی پرداختند. مقرر شد این موارد با همکاری طرفین مربوطه پیگیری و رفع شود.