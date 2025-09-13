به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلام‌پور صبح شنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر قاین با اشاره به آغاز پیک سفر تابستانی، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند مجتمع‌های خدماتی رفاهی امام رضا (ع)، پارک امام علی (ع) و پارک جنت برای اسکان و خدمات‌رسانی به مسافران تأکید کرد و افزود: همچنین نظافت و ایمن‌سازی این فضاها ضروری است.

وی با اشاره به کاهش تلفات انسانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بر مدیریت مصرف سوخت در جایگاه‌های سوخت و توجه ویژه به نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای تأکید و از راهداری خواست تا نصب نیوجرسی در محورهای پرخطر را تکمیل کند.

فرماندار و رئیس ستاد سفر شهرستان قائن همچنین منطقه گردشگری «آب‌ترش» واقع بین روستای نوغاب حاجی‌آباد و شهر نیمبلوک را ظرفیتی مهم برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دانست.

در پایان این جلسه، مصوباتی با تمرکز بر رفع نقاط حادثه‌خیز، کاهش سوانح رانندگی، تأمین سوخت، ارتقای خدمات امداد و نجات و ساماندهی فضاهای مذهبی بین‌راهی به تصویب اعضا رسید.