۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

۳۵ پزشک به مناطق کم برخوردار ارومیه اعزام می شوند

ارومیه - برای نخستین‌بار، شرکت راه آهن با حضور ۳۵ پزشک متخصص و فوق‌تخصص در قالب گروه‌های جهادی درمانی، در مناطق محروم آذربایجان غربی خدمات رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اقدام جهادی که شرکت راه‌آهن با همکاری بسیج اجرا می‌کند، تیم پزشکی روز ۲۵ شهریورماه از تهران به سمت ارومیه حرکت کرده و در تاریخ ۲۶ شهریور در ایستگاه راه‌آهن ارومیه مستقر خواهد شد.

پس از آن، پزشکان به روستاهای بخش سیلوانا اعزام می‌شوند و تا ۲۸ شهریور خدمات درمانی به مردم این منطقه ارائه می‌دهند.

در این مأموریت جهادی، خدماتی از جمله درمان‌های سرپایی، ویزیت تخصصی، خدمات دندان‌پزشکی، روان شناسی، بینایی‌سنجی و مشاوره‌های پزشکی توسط تیمی متشکل از پزشک عمومی، متخصص قلب، طب سنتی، دندانپزشک، ماما، داخلی، روانشناس، روانپزشک، تغذیه، چشم پزشک، اوپتومتریست، داروخانه و تزریقات ارائه خواهد شد.

این نخستین بار است که اعزام گروه‌های جهادی درمانی با مشارکت طریق شرکت راه‌آهن انجام می‌شود؛ اقدامی که در اجرای مسئولیت اجتماعی و رویکرد محرومیت‌زدایی شرکت راه‌آهن انجام شده و قرار است در آینده نیز تداوم یابد.

