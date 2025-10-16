ارائه خدمات رایگان پزشکی در اردوی جهادی کمیته امداد کرمانشاه در دالاهو

مهدی باوندپوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی جهادی–درمانی گروه سردار شهید حسین همدانی با همکاری کمیته امداد از ۲۳ مهرماه در روستای زرده از توابع شهرستان دالاهو آغاز شده و تا ظهر جمعه ۲۵ مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: این برنامه با هدف تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و حمایت از اقشار آسیبپذیر، بهویژه ساکنان مناطق کمتربرخوردار برگزار شده است.
باوندپوری با اشاره به ترکیب تیم پزشکی حاضر در اردو گفت: گروهی متشکل از پزشکان عمومی، متخصصان دندانپزشکی، چشمپزشکی و روانشناسی به همراه نیروهای داوطلب، خدمات رایگان درمانی و مشاورهای را به مددجویان و نیازمندان منطقه ارائه میدهند.
وی ادامه داد: خدمات این اردو شامل معاینه عمومی، ترمیم و کشیدن دندان، تجویز عینک، مشاورههای روانشناسی و آموزشهای بهداشتی برای خانوادهها است که با استقبال گسترده مردم محلی روبهرو شده است.
قائممقام کمیته امداد استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش پزشکان و اعضای گروه جهادی شهید حسین همدانی تأکید کرد: برگزاری چنین اردوهایی نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت و آگاهی بهداشتی جامعه محلی دارد و برنامهریزی برای تداوم این اقدامات در سایر مناطق محروم استان در دستور کار قرار گرفته است.
