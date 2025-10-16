  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

ارائه خدمات رایگان پزشکی در اردوی جهادی کمیته امداد کرمانشاه در دالاهو

کرمانشاه - قائم‌مقام کمیته امداد استان کرمانشاه از برگزاری اردوی جهادی‌–‌درمانی گروه شهید حسین همدانی در روستای زرده دالاهو با هدف ارائه خدمات رایگان به نیازمندان خبر داد.

مهدی باوندپوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی جهادی–درمانی گروه سردار شهید حسین همدانی با همکاری کمیته امداد از ۲۳ مهرماه در روستای زرده از توابع شهرستان دالاهو آغاز شده و تا ظهر جمعه ۲۵ مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: این برنامه با هدف تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه ساکنان مناطق کمتربرخوردار برگزار شده است.

باوندپوری با اشاره به ترکیب تیم پزشکی حاضر در اردو گفت: گروهی متشکل از پزشکان عمومی، متخصصان دندانپزشکی، چشم‌پزشکی و روان‌شناسی به همراه نیروهای داوطلب، خدمات رایگان درمانی و مشاوره‌ای را به مددجویان و نیازمندان منطقه ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: خدمات این اردو شامل معاینه عمومی، ترمیم و کشیدن دندان، تجویز عینک، مشاوره‌های روان‌شناسی و آموزش‌های بهداشتی برای خانواده‌ها است که با استقبال گسترده مردم محلی روبه‌رو شده است.

قائم‌مقام کمیته امداد استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش پزشکان و اعضای گروه جهادی شهید حسین همدانی تأکید کرد: برگزاری چنین اردوهایی نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت و آگاهی بهداشتی جامعه محلی دارد و برنامه‌ریزی برای تداوم این اقدامات در سایر مناطق محروم استان در دستور کار قرار گرفته است.

