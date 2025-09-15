به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان با موضوع «روانشناسی و ادبیات کودک و نوجوان» در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار می‌شود.

ناصر کشاورز، حمید اباذری، لیلا کاشانی وحید، محبوبه اسپیدکار، نیره‌سادات هاشمی از مهمانان و کارشناسان این برنامه هستند و درباره نسبت روانشناسی با آثار شعر کودک و نوجوان، به گفتگو می‌پردازند. دبیری این نشست را سورنا جوکار برعهده دارد.

برنامه مورد اشاره روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حوزه هنری به نشانی تهران، حوزه هنری، سالن طاهره صفارزاده برگزار می‌شود.