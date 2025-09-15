فروش نقدی محصولات سیبا موتور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیبا موتور، این شرکت شرایط فروش نقدی محصولات خود را ویژه نیمه دوم شهریور ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، ثبتنام از ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۲۳ شهریور آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ یا تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبتنام از طریق عاملیتهای سیبا موتور در سطح کشور امکان پذیر است.
در این طرح، سه محصول تجاری شامل کشنده تکمحور فاو CA۴۱۸۰ با قیمت ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، کشنده جفتمحور فاو CA۴۲۵۰ با قیمت ۶۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال و کامیون کمپرسی فاو CA۳۲۵۰ با قیمت ۶۶ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال عرضه میشوند. موعد تحویل خودروها برای همه مدلها، هفته دوم آبان ۱۴۰۴ خواهد بود.
تمامی خودروها با رنگ سفید و مدل ۱۴۰۴ عرضه شده و مشمول گارانتی و بیمه شخص ثالث خواهند بود. در صورت تأخیر در تحویل، شرکت متعهد به پرداخت جریمه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد ماهانه بهصورت روزشمار خواهد بود.
بر اساس ضوابط این بخشنامه، هر کد ملی تنها مجاز به ثبتنام یک دستگاه از هر محصول است و ثبتنام صرفاً برای افراد بالای ۱۸ سال امکانپذیر خواهد بود. کلیه هزینههای قانونی شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض و هزینههای شمارهگذاری در قیمت شهریورماه لحاظ شده است.
این طرح فرصت ویژهای برای فعالان صنعت حملونقل فراهم کرده تا با قیمتهای مصوب شهریور ماه، محصولات بهروز و قدرتمند فاو را از طریق سیبا موتور خریداری کرده و در موعد مقرر تحویل بگیرند.
بخشنامه فروش را از اینجا دریافت کنید.
