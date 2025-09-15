  1. جامعه
رانندگان فرهنگ خودایمنی و خودپایی را جدی بگیرند

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به هفته پایانی شهریور که پیک ایام سفر، گردشگری و ایرانگردی است، در گزارشی هشدار داد که رانندگان و خانواده‌ها فرهنگ خودایمنی و خودپایی را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: با در نظر گرفتن تعطیلات تابستانی (از ابتدای تیرماه تا ۲۱ شهریورماه) و مقایسه با سال قبل تعداد تصادفات افزایش داشته اما در تعداد مصدومین و جان‌باختگان به ترتیب ۲۵ و ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. این به معنای افزایش فرهنگِ خودایمنی و خودپاییِ رانندگان و شهروندان است.

وی گفت: امسال افزایش چشمگیر سفرهای تابستانی را شاهد هستیم و شهریور ماه بیشترین نرخ سفرهای تابستانی و جاده‌ای را به خود اختصاص داده است و با وجود افزایش تصادفات با کاهش تلفات جاده‌ای روبرو هستیم.

وی افزود: پلیس در کنار اعمال قانون به منظور کاهش تخلفات حادثه ساز که بیشترین سهم را در وقوع تصادفات دارند به ازای هر یک تخلف حادثه ساز، گواهینامه رانندگان خاطی را توقیف سیستمی می‌کند. اما این اجرای قوانین صرفاً برای متخلفین است و فراجا طی سه سال گذشته همواره و همیشه اولویت را به تقویت فرهنگِ ترافیک داده و کاهش اشاره شده در همین چارچوب تعریف می‌شود. کمپین‌هایی مانند «نه به تصادف، «همیار پلیس» و استفاده از کودکان در توسعه فرهنگ ترافیک عملیات‌های فرهنگی و اجتماعی موفقی بوده که با دغدغه کاهش تصادف و کاهش تلفات اجرا شده است.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های بسیار هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راهِ سختی در پیش است. آخرین هفته تعطیلات تابستانی و روزهای آخر نباید زمینه ساز افزایش تصادفات جاده‌ای باشد و امید داریم تا رانندگان و شهروندان عزیز با رعایت نکات ایمنی به تقویت فرهنگ ترافیک کمک کنند.

فاطمه کریمی

