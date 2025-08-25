  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۲ پروژه عمرانی در خارگ

خارگ- بخشدار ویژه خارگ گفت: ۱۲ پروژه عمرانی و زیربنایی شهرداری خارگ با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۲ پروژه عمرانی و زیربنایی شهرداری خارگ و با حمایت شورای شهر خارگ و با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف شهری و زیربنایی اجرا شده و هدف از آن‌ها ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه خدمات شهری و تقویت زیرساخت‌های جزیره خارگ است.

حسین‌پور افزود: اعتبارات اختصاص یافته نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و مدیریت شهری به جزیره خارگ است و تلاش می‌کنیم با اجرای این پروژه‌ها، گام مؤثری در مسیر توسعه پایدار و رفاه مردم برداریم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: ادامه تعاملات سازنده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کلید موفقیت در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی جزیره خارگ است و ما در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

