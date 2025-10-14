مسائل کارگری در جزیره خارگ بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ویژه خارگ عصر سه‌شنبه در این نشست با اشاره به آغاز فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: مطالبات کارگران و کارمندان از عوامل مؤثر در حفظ آرامش اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی در انتخابات است، از این رو تسریع در پرداخت معوقات و رفع مشکلات صنفی باید در اولویت دستگاه‌ها و شرکت‌ها قرار گیرد.

نگهدار حسین‌پور با قدردانی از همکاری و همراهی اعضای کمیسیون کاری خاطرنشان کرد: در بخش خارگ با تعامل و هم‌افزایی تمامی اعضای کمیسیون، روند رسیدگی به مشکلات کارگری در شرایط مطلوبی قرار دارد و پیگیری‌ها به‌صورت منظم و هدفمند ادامه دارد.