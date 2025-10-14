  1. استانها
مسائل کارگری در جزیره خارگ بررسی شد

خارگ- پنجمین جلسه کمیسیون کاری با حضور نمایندگان کارفرمایان، پیمانکاران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات بخشداری ویژه جزیره خارگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ویژه خارگ عصر سه‌شنبه در این نشست با اشاره به آغاز فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: مطالبات کارگران و کارمندان از عوامل مؤثر در حفظ آرامش اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی در انتخابات است، از این رو تسریع در پرداخت معوقات و رفع مشکلات صنفی باید در اولویت دستگاه‌ها و شرکت‌ها قرار گیرد.

نگهدار حسین‌پور با قدردانی از همکاری و همراهی اعضای کمیسیون کاری خاطرنشان کرد: در بخش خارگ با تعامل و هم‌افزایی تمامی اعضای کمیسیون، روند رسیدگی به مشکلات کارگری در شرایط مطلوبی قرار دارد و پیگیری‌ها به‌صورت منظم و هدفمند ادامه دارد.

