حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی طی پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت غبار محلی، در برخی نقاط ساحلی مه رقیق صبحگاهی و در برخی ساعات وزش باد از پدیدههای مورد انتظار خواهد بود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف گاهی کمی ابری، همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش بینی میشود.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
