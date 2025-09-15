مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، تا پایان هفته جاری آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی ادامه داد: وزش باد در نواحی مرکزی گاهی با غبار محلی و در نیمه شرقی استان به دلیل افزایش سرعت وزش باد و تندباد لحظهای، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش مییابد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
معتمدی اضافه کرد امروز شهر اصفهان گرمترین نقطه استان است.
