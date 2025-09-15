  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

هوای اصفهان تا پایان هفته غبارآلود می‌ماند

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم شرایط غبارآلودی هوا در مناطق مرکزی و شرق استان تا پایان هفته خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی ادامه داد: وزش باد در نواحی مرکزی گاهی با غبار محلی و در نیمه شرقی استان به دلیل افزایش سرعت وزش باد و تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی اضافه کرد امروز شهر اصفهان گرم‌ترین نقطه استان است.

