مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی ادامه داد: وزش باد در نواحی مرکزی گاهی با غبار محلی و در نیمه شرقی استان به دلیل افزایش سرعت وزش باد و تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی اضافه کرد امروز شهر اصفهان گرم‌ترین نقطه استان است.