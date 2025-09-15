اجرای طرح اصلاح و احیای باغات انگور در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سعیدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری دارای حدود ۴۸۰۰ هکتار باغ انگور عمدتاً از رقم عسگری است و با توجه به ویژگی‌های نامطلوب این رقم، طرح اصلاح و احیای باغات انگور با هدف جایگزینی ارقام جدیدتر و بازارپسند در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به مزایای داربستی کردن باغات انگور تصریح کرد: این روش با افزایش تراکم کشت، عملکرد باغات را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می‌دهد، همچنین، کیفیت محصول به دلیل بهبود آفتاب‌گیری افزایش‌یافته و امکان مکانیزه کردن عملیات داشت فراهم می‌شود که منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان تولید خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از احداث یک باغ تحقیقاتی در شهرستان کیار به‌منظور بررسی و انتخاب ارقام مناسب خبر داد و گفت: در این باغ تحقیقاتی، حدود ۲۰ رقم تجاری و بازارپسند انگور کشت شده است، پس از گذشت سه تا چهار سال و ارزیابی عملکرد و سازگاری این ارقام با شرایط اقلیمی استان، بهترین آن‌ها برای کشت در باغات جدید و اصلاح باغات موجود معرفی خواهند شد.

سعیدی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، صنعت انگور استان شاهد تحولی چشمگیر در زمینه افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصول و افزایش درآمد باغ‌داران باشد.

در ادامه حجت‌الله رئیسی، از اختصاص ۲۵ هکتار از ۳۰۰ باغ انگور این شهرستان به کشت داربستی خبر داد.

وی بیان داشت: عملکرد باغات انگور داربستی در مقایسه با روش سنتی، تا سه برابر افزایش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب، یکی از مناطق مهم تولید انگور در کشور محسوب می‌شود.