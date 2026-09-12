  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۵

دستگاه حفاری تونل دیل اورهال شد؛ مسیر برای آغاز عملیات باز می‌شود

دستگاه حفاری تونل دیل اورهال شد؛ مسیر برای آغاز عملیات باز می‌شود

دوگنبدان-نماینده مردم گچساران و باشت از اورهال دستگاه حفاری تونل دیل و بازگشایی معبر برای آغاز عملیات پس از هفت سال توقف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون در صفحه شخصی اش از آماده‌سازی دستگاه حفاری تونل دیل برای ادامه عملیات اجرایی این پروژه خبر داد.

وی گفت: دستگاه حفاری اورهال شده و با باز شدن معبر، دستگاه حفار می‌تواند به درب تونل دیل برسد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: با رسیدن دستگاه حفار به درب تونل، عملیات مطابق برنامه آغاز خواهد شد و ان‌شاءالله روند اجرایی پروژه ادامه پیدا می‌کند.

عملیات تونل دیل که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۸ به دلیل مشکلات ناشی از نشت گاز متوقف شد و این پروژه حدود هفت سال در انتظار ازسرگیری عملیات باقی ماند.

کد مطلب 6944296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها