به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون در صفحه شخصی اش از آماده‌سازی دستگاه حفاری تونل دیل برای ادامه عملیات اجرایی این پروژه خبر داد.

وی گفت: دستگاه حفاری اورهال شده و با باز شدن معبر، دستگاه حفار می‌تواند به درب تونل دیل برسد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: با رسیدن دستگاه حفار به درب تونل، عملیات مطابق برنامه آغاز خواهد شد و ان‌شاءالله روند اجرایی پروژه ادامه پیدا می‌کند.

عملیات تونل دیل که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۸ به دلیل مشکلات ناشی از نشت گاز متوقف شد و این پروژه حدود هفت سال در انتظار ازسرگیری عملیات باقی ماند.