تمایلی به تمدید مکانیسم ماشه نداریم؛ در مهر ماه دیگر برجامی وجود ندارد

محمدرضا محسنی‌ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام تروئیکای اروپایی برای آغاز فرایند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» یا «اسنپ‌بک» علیه ایران، اظهار کرد: با توجه به اینکه انگلیس، فرانسه و آلمان، ۶ شهریور ماه رسماً روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل آغاز کردند، ما تا زمان فعال شدن مکانیسم ماشه چند هفته فرصت داریم.

وی تأکید کرد: اگر اروپایی‌ها همچنان بر فعال شدن مکانیسم ماشه اصرار کنند، ما نیز احتمالاً طرح خروج از NPT را در مجلس شورای اسلامی دنبال و تصویب خواهیم کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته فرایند خروج از NPT یک پروسه سه ماهه است که اگر مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود، ما نیز فرایند قانونی برای خروج از NPT را در مجلس طی می‌کنیم.

محسنی‌ثانی در مورد پیشنهاداتی مبنی بر تمدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت: ما هیچ تمایلی به تمدید فرایند فعال‌سازی مکانیسم ماشه نداریم، چرا که مهر ماه ۱۴۰۴ و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، دوره برجام به پایان می‌رسد و پس از این تاریخ دیگر برجامی وجود نخواهد داشت.