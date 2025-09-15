  1. سلامت
  2. درمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

۲۰۰ مرکز اهدا و پایگاه انتقال خون کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند

۲۰۰ مرکز اهدا و پایگاه انتقال خون کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند

سیستم ارزیابی مراکز انتقال خون کشور از تمرکز بر روی ادارات کل و مراکز اصلی به ارزیابی تمامی مراکز تغییر کرده و در برنامه‌ای مدون با هدف یکسان سازی سطح کیفیت خدمات ارزیابی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، شیما پرستاری رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد ضمن اعلام این مطلب گفت: ارزیابی‌ها دور از برخورد سلیقه‌ای خواهد بود و سیستم بازرسی واحدی بر کل مراکز انتقال خون کشور حاکم است و علاوه بر شاخص‌های مورد سنجش؛ جمعیت، جغرافیای سلامت و مراکز درمانی، تعداد بیماران دریافت کننده مستمر خون، مجوز مراکز انتقال خون و ویژگی‌های بومی آن استان نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

وی افزود: مقرر شده است ۳۱ استان و حدود ۲۰۰ مرکز اهدای خون و پایگاه انتقال خون بازرسی شوند و این تغییر سبک بازرسی سبب می‌شود کیفیت خدمات در یک سطح واحد ارتقا یابد و به زودی شاهد همسان سازی سطح خدمات انتقال خون در تمامی مراکز انتقال خون کشور باشیم.

پرستاری از ارزیابی ۲ استان البرز و قزوین و بخش‌هایی از ستاد سازمان در سال جاری خبر داد و گفت: طی برنامه ریزی انجام شده یک تیم واحد تمامی مراکز را بازرسی خواهند کرد و گزارشهای تهیه شده به اصلاحات مورد نیاز در ارتقای مراکز برای رسیدن به شاخص‌های مورد انتظار کمک خواهد کرد.

کد خبر 6590362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها