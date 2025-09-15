به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، شیما پرستاری رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد ضمن اعلام این مطلب گفت: ارزیابی‌ها دور از برخورد سلیقه‌ای خواهد بود و سیستم بازرسی واحدی بر کل مراکز انتقال خون کشور حاکم است و علاوه بر شاخص‌های مورد سنجش؛ جمعیت، جغرافیای سلامت و مراکز درمانی، تعداد بیماران دریافت کننده مستمر خون، مجوز مراکز انتقال خون و ویژگی‌های بومی آن استان نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

وی افزود: مقرر شده است ۳۱ استان و حدود ۲۰۰ مرکز اهدای خون و پایگاه انتقال خون بازرسی شوند و این تغییر سبک بازرسی سبب می‌شود کیفیت خدمات در یک سطح واحد ارتقا یابد و به زودی شاهد همسان سازی سطح خدمات انتقال خون در تمامی مراکز انتقال خون کشور باشیم.

پرستاری از ارزیابی ۲ استان البرز و قزوین و بخش‌هایی از ستاد سازمان در سال جاری خبر داد و گفت: طی برنامه ریزی انجام شده یک تیم واحد تمامی مراکز را بازرسی خواهند کرد و گزارشهای تهیه شده به اصلاحات مورد نیاز در ارتقای مراکز برای رسیدن به شاخص‌های مورد انتظار کمک خواهد کرد.

