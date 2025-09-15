نفت آبادان یک بازیکن دو رگه جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امید سینگ، وینگر مهاجم سرعتی و تکنیکی فوتبال ایران با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان مسعود شجاعی در تیم صنعت‌نفت آبادان پیوست. این انتقال در راستای تقویت خطوط هجومی تیم و افزایش توان تهاجمی در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول صورت گرفته است.

سینگ که سابقه بازی در تیم‌های متعددی از جمله آلومینیوم اراک، نفت مسجدسلیمان، نساجی مازندران، پارس جنوبی جم، هوادار، پیکان و استقلال خوزستان را در کارنامه دارد با سبک بازی هجومی خود می‌تواند نقش مهمی در ترکیب جدید صنعت‌نفت ایفا کند.

این بازیکن دو رگه ایرانی-هندی که متولد بهبهان است، با پیوستن به صنعت‌نفت آبادان بار دیگر به فوتبال جنوب کشور بازگشته تا در کنار مسعود شجاعی و سایر بازیکنان، برای صعود به لیگ برتر تلاش کند.